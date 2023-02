Heuer schon über 1800 Aufgriffe im Bezirk Neusiedl

Auch wenn die Zahl im Vergleich zu den Spitzenwerten des Vorjahres deutlich zurückgegangen sind, kommen weiterhin laufend Migranten über die Grenze ins Burgenland. Allein in der Vorwoche wurden 370 Personen angehalten. Die Zahl schwankt zwischen zwei Dutzend und fast 80 Flüchtlingen pro Tag. Auch drei Schleppern konnten Bundesheer und Polizei das Handwerk legen. Als Hotspot der Aufgriffe sticht besonders der Bezirk Neusiedl am See hervor. 1853 Illegale wurden dort bis jetzt aufgegriffen. Danach folgt der Bezirk Oberpullendorf mit fast 600 angehaltenen Personen. Alle anderen Landesteile haben deutlich weniger bis gar keine Aufgriffe.