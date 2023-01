„Bauernaufstand“ bringt nun Zündstoff in die ÖVP

Wer nach der Wahl ein Plus vor dem Ergebnis stehen hat, braucht danach nicht mehr um seinen Posten zu fürchten. Dementsprechend entspannt gehen die Obleute von Freiheitlichen, Grünen und Neos auch in die kommenden Tage und Wochen. Zumindest was Interna betrifft. Bei der SPÖ wurde die Obmann-Debatte bereits geführt, Franz Schnabl durfte da aber bereits nicht mehr mitreden. Doch bevor man nun weiterschauen kann, wie es in Niederösterreich aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse weitergeht, sind alle Augen auf die ÖVP gerichtet – oder besser die Ohren.