Kampfjets für die Ukraine: Die rote Linie

In der Forderungsautomatik aus Kiew sind jetzt Kampfjets an der Reihe. Das kann das Ende der Einheit in der NATO bedeuten. Für Deutschland und einige andere kommen Jets nicht infrage. Sie würden sich zwar nicht querlegen, wenn andere liefern, aber die Frage bleibt, ob es sich lohnt, die Einheit aufs Spiel zu setzen. Das wäre das Signal, auf das Moskau wartet.