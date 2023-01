Doppeltes Spektakel

Doch in diesem Jahr wird es nicht bei dem einen „Nightrace“ am Dienstag (17.40/20.40) bleiben: Nach der Absage der Herren-Rennen in Garmisch-Partenkirchen sprang Schladming - nach Abklärung der organisatorischen und technischen Machbarkeit - kurzfristig ein. Und so wird am Mittwoch als Weltpremiere im Ski-Weltcup erstmals ein Flutlicht-Riesenslalom (17.40/20.40) auf der Planai stattfinden.