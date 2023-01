Too Good To Go rettete 3,6 Millionen Portionen

„Neu registrierte Userinnen und User retten deutlich schneller ihr erstes Überraschungssackerl und bereits bestehende App-Nutzerinnen und -Nutzer kaufen mehr und öfter“, erläuterte Country Director Georg Strasser in einer Aussendung zu den Zuwächsen. Aktuell nutzen mehr als 6000 Betriebe in ganz Österreich das Angebot von Too Good To Go - auch hier brachte das vergangene Jahr ein Plus von mehr als 50 Prozent, wurde betont. Die App wurde demnach in Österreich insgesamt mehr als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen.