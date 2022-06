Mit Too Good To Go günstig Lebensmittel retten

Too Good To Go bietet so eine nachhaltige Lösung, von der Partnerbetriebe, Konsumenten und die Umwelt profitieren: ausgezeichnetes Essen für die Kundschaft, weniger Verschwendung für die Betriebe und Ressourcenschonung für die Umwelt. In Österreich retten so bereits mehr als 4500 Partnerbetriebe und eine Million Nutzer täglich überschüssiges Essen vor der Vernichtung. Und das ist gut so, denn: Es werden jährlich so viele Lebensmittel weggeworfen, dass ganz Österreich 8,6 Jahre lang mit dem Zug fahren könnte (CO2-Vergleich).