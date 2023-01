Neuer Austro-Miniatursatellit startklar fürs All

Der Nanosatellit besteht aus drei Würfeln mit jeweils zehn Zentimetern Kantenlänge. Daher wird er in Fachkreisen den sogenannten Cubesat zugeordnet. Der rund 4,6 Kilogramm schwere Raumflugkörper wird in einer polaren Umlaufbahn in einer Höhe von rund 565 Kilometern Höhe die Erde mindestens ein Jahr lang umfliegen, berichtete Manuela Wenger, die Projektleiterin vom Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der TU Graz am Dienstag bei der Präsentation in Graz.