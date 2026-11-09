Traumjahr gekrönt: WM-Held jetzt auch noch Meister

Was für ein Traumjahr! Bei der Weltmeisterschaft wurde Vozinha im Sommer zu Kap Verdes Fußball-Held, nun ist er chilenischer Meister.
Der 40-jährige Torhüter machte mit seinem Verein CSD Colo-Colo vorzeitig den Titel in dem südamerikanischen Land klar. Nach dem 2:1-Sieg bei CD Nublense feierte Vozinha am Wochenende mit Mitspielern und präsentierte den Fans den großen, mit gelben Bändern geschmückten Meisterpokal.
Vozinha wechselte erst im August aus Portugal nach Chile. Für Colo-Colo bestritt er seitdem in der Meisterschaft fünf Spiele mit vier Gegentoren.
Starke Leistungen bei der WM
Der Keeper hatte sich im Sommer bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit großen Paraden in die Herzen der Fans gespielt. Auch mit seiner Hilfe gelang dem WM-Neuling und klaren Außenseiter Kap Verde gegen den späteren Weltmeister Spanien in der Gruppenphase ein beachtliches 0:0.
Auch Ex-Bayern-Star jubelt
Die chilenische Meisterschaft konnte Vozinha unter anderem mit dem Ex-Bayern-Star Arturo Vidal feiern, der seit Januar 2024 bei Colo-Colo unter Vertrag steht. Der Chilene schoss im Spiel gegen Nublense den 1:0-Führungstreffer.
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