Traumjahr gekrönt: WM-Held jetzt auch noch Meister

Starke Leistungen bei der WM

Der Keeper hatte sich im Sommer bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit großen Paraden in die Herzen der Fans gespielt. Auch mit seiner Hilfe gelang dem WM-Neuling und klaren Außenseiter Kap Verde gegen den späteren Weltmeister Spanien in der Gruppenphase ein beachtliches 0:0.