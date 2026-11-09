Merz schlägt Aigner als Bundespräsidentin vor

Es ist offiziell: Deutschlands Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat dem Vorstand seiner Partei die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl vorgeschlagen. Zuvor hatte sich auch die SPD-Spitze hinter die CSU-Politikerin als Kandidatin gestellt.
„Es ist gut, dass es bei der Nominierung nun Klarheit gibt“, verlautete aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. „Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit mit, Menschen über parteiliche und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen.“
Die CDU mit Merz hatte am Sonntag den CSU-Vorschlag unterstützt, Aigner für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung signalisiert. Union und SPD haben in der deutschen Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren. Damit gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die 61-Jährige am 30. Jänner gewählt wird.
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