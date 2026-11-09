Merz schlägt Aigner als Bundespräsidentin vor

Die CDU mit Merz hatte am Sonntag den CSU-Vorschlag unterstützt, Aigner für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung signalisiert. Union und SPD haben in der deutschen Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren. Damit gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die 61-Jährige am 30. Jänner gewählt wird.