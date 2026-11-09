Mann soll Frauen in Umkleiden fotografiert haben

Polizei bittet Kundinnen, sich zu melden

Die Ermittler wollen nun klären, ob weitere Frauen betroffen sind. Der Aufruf richtet sich an Frauen, die am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr in der Einkaufspassage Kleidung in einer Kabine anprobiert haben. Auch Frauen, die sich zur fraglichen Zeit in einem der Geschäfte der Passage aufgehalten haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizeiinspektion Gmünd ist unter 059133-3400 erreichbar.