Mann soll Frauen in Umkleiden fotografiert haben

Ein 32-Jähriger soll in einer Einkaufspassage in Gmünd (Niederösterreich) Frauen ohne deren Einwilligung in Umkleidekabinen fotografiert haben. Eine Betroffene erstattete Anzeige. Auf dem Handy des Beschuldigten fand die Polizei weitere Fotos von Frauen. Nun bittet sie um Hinweise.
Was am Freitagnachmittag in den Umkleidekabinen einer Gmünder Einkaufspassage geschah, beschäftigt nun die Polizei. Eine Frau erstattete Anzeige, weil sie dort offenbar heimlich fotografiert worden war. Im Verdacht steht ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd.
Nach Angaben der Polizei soll der Mann am 6. November zwischen 14 und 15 Uhr unbefugt Fotos von Frauen in Umkleidekabinen angefertigt haben. Bei den Ermittlungen entdeckten die Beamten auf seinem Mobiltelefon weitere Aufnahmen von Frauen.
Polizei bittet Kundinnen, sich zu melden
Die Ermittler wollen nun klären, ob weitere Frauen betroffen sind. Der Aufruf richtet sich an Frauen, die am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr in der Einkaufspassage Kleidung in einer Kabine anprobiert haben. Auch Frauen, die sich zur fraglichen Zeit in einem der Geschäfte der Passage aufgehalten haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizeiinspektion Gmünd ist unter 059133-3400 erreichbar.
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