2 Kilo Kokain: Wiener Polizei sprengt Drogenring!

Über 2 Kilo Kokain in Tasche mitgeführt

Als er wenig später auf einen 50-jährigen Landsmann traf und die beiden Gegenstände austauschten, griffen die Beamten ein. In der mitgeführten Tasche des 25-Jährigen fanden sie rund 2,25 Kilogramm Kokain. Geschätzter Straßenverkaufswert: etwa 160.000 Euro! Außerdem hatte der Mann 2165 Euro Bargeld bei sich. Für ihn klickten ebenso die Handschellen wie für seinen mutmaßlichen Komplizen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 1205 Euro sichergestellt.