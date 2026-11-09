2 Kilo Kokain: Wiener Polizei sprengt Drogenring!

Fünf Festnahmen, mehr als zwei Kilogramm Kokain und Bargeld in Höhe von über 112.000 Euro: Der Wiener Polizei ist ein Schlag gegen den mutmaßlich organisierten Suchtmittelhandel gelungen. Die Ermittlungen führten die Beamten quer durch Wien.
Ein verdächtiger Austausch auf offener Straße brachte die Ermittler auf die Spur eines mutmaßlichen Drogenrings. Vergangenen Freitag wurden Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Rudolfsheim-Fünfhaus auf einen 25-jährigen Mann aufmerksam. Der Serbe hatte gerade ein Mehrparteienhaus verlassen und verhielt sich auffällig.
Über 2 Kilo Kokain in Tasche mitgeführt
Als er wenig später auf einen 50-jährigen Landsmann traf und die beiden Gegenstände austauschten, griffen die Beamten ein. In der mitgeführten Tasche des 25-Jährigen fanden sie rund 2,25 Kilogramm Kokain. Geschätzter Straßenverkaufswert: etwa 160.000 Euro! Außerdem hatte der Mann 2165 Euro Bargeld bei sich. Für ihn klickten ebenso die Handschellen wie für seinen mutmaßlichen Komplizen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 1205 Euro sichergestellt.
Geldübergabe führte nach Favoriten
Doch damit war der Fall längst nicht abgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen führten die Kriminalisten zu einer 24-jährigen Frau. Sie soll von einer Wohnung in Penzing nach Favoriten gefahren sein, wo sie einer 54-jährigen Frau eine Tasche mit satten 60.100 Euro übergab.
Die mutmaßliche Geldempfängerin wurde daraufhin festgenommen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Favoriten, die offenbar als Gelddepot genutzt wurde, entdeckten die Ermittler eine Geldzählmaschine sowie weitere 41.195 Euro. An der Meldeadresse der 54-Jährigen im selben Gebäude kamen nochmals 7425 Euro zum Vorschein.
Auch die 24-Jährige und ein weiterer Verdächtiger im Alter von 29 Jahren wurden schließlich in einem Lokal in Penzing festgenommen.
Fünf Verdächtige in Haft
Die Bilanz des Polizeieinsatzes kann sich sehen lassen: fünf Festnahmen, rund 2,25 Kilogramm Kokain und insgesamt mehr als 112.000 Euro Bargeld sichergestellt. Für alle fünf Festgenommenen wurde die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Die Ermittlungen der Wiener Polizei laufen weiter.
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