Hier bekommt man in Tirol aktuell Hilfe zu Corona

Corona hat seinen Schrecken verloren. Anders als in China, wo nach dem Ende der Null-Covid-Strategie die Fallzahlen geradezu explodieren. Doch aus dem einstigen Corona-Schreckgespenst, das in Tirol 1448 Menschenleben kostete, ist hierzulande ein kleiner Geist geworden. Monatelang wurden Staberln in Rachen und Nase gesteckt, es wurde gegurgelt und wild gestikuliert, weil man sich mit Maske kaum unterhalten konnte.