Zu viele Meetings: Shopify streicht 10.000 Termine

„Wir haben Änderungen eingeführt, um uns vorzustellen, wie wir unsere Mission, den Handel für alle besser zu machen, am besten umsetzen können“, so Kaz Nejatian, Vice President of Product und COO von Shopify, in einem internen Memo, das CBC Toronto vorliegt. „Ungestörte Zeit ist die wertvollste Ressource eines Handwerkers, und wir geben unseren Mitarbeitern eine ‘No Judgement Zone‘ (etwa „Verurteilungsfreie Zone“, Anm.), in der sie sich zurückziehen, Meetings ablehnen und sich auf das konzentrieren können, was am wertvollsten ist.“