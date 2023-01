So werden Sie überschüssige Feiertags-Kilos los

Zu den Weihnachtsfeiertagen kommt in den Kärntner Haushalten traditionell üppiges Essen auf den Tisch. Dazu gibt’s zwischendurch das eine oder andere Glaserl Alkohol und natürlich reichlich Süßes. „Gerade in der Weihnachtszeit und rund um Silvester wird gevöllert, was das Zeug hält, und unser Magen muss Schwerstarbeit leisten“, erklärt Dr. Eva Ornella, Internistin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Die Kombination aus fettreichem Essen, viel Zucker und zu wenig Bewegung führe schließlich zu Sodbrennen, Bauchweh, Völlegefühl und Blähungen.