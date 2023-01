Kulturbrüche: Vornamen sagen etwas über Eltern aus

Welch dramatischem Wandel unsere historisch gewachsene Kultur ausgesetzt ist, kann man auch an den Vornamen der Kinder erkennen. Da gab es doch dieser Tage die Meldungen über das Neujahrsbaby. Als erstes Kind erblickte in Österreich „Minel“, Tochter von Ahmet und Ainur, in Wels das Licht der Welt. Und im niederösterreichischen Sankt Pölten war es „Rocky“, im steirischen Leoben „Nic“ und in Tirol schließlich ein „Alexandar“. Da gibt es keinen Hans mehr, keinen Franz, keinen Fritz und keinen Sepp. Und natürlich auch kein Annerl, keine Gerti und keine Hilde.