Whistleblower: Tesla sucht internen Ermittler

Als Anforderung in der Stellenanzeige wird neben einem Höchstmaß an „Integrität und Ehrlichkeit“ eine „mehrjährige Erfahrung als Ermittler bei internationalen/nationalen Strafverfolgungsbehörden oder Nachrichtendiensten und/oder eine gleichwertige Zeit im Bereich Unternehmenssicherheit“ genannt. Bewerber sollten außerdem „Erfahrungen in der Durchführung und Beaufsichtigung komplexer, globaler Ermittlungen“ sowie „Kenntnisse von Ermittlungsstrategien unter Einsatz technisch-forensischer Fähigkeiten und Daten“ vorweisen können.