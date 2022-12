Frau raste Polizei davon: „Fühlte mich verfolgt“

Auf Güterweg geflüchtet

Und auch in Niederneukirchen kam es am Freitag zu einer Verfolgungskagd zwischen einer 43-Jährigen und der Polizei. Polizisten nahmen gegen 13:50 Uhr in Witzersdorf einen neben der Haslacher Straße abgestellten Pkw wahr und wollten diesen kontrollieren. Noch bevor es zu einer Kontrolle der 43-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Rohrbach kam, beschleunigte diese ihren Wagen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Sankt Peter am Wimberg. In Pehersdorf bog die Frau links in einen Güterweg ab und kam dort auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit kurz rechts von der Fahrbahn ab.