Waffendiebstähle nicht von selben Tätern begangen

Ein Überfall auf ein Waffengeschäft in Freistadt sorgte Mitte August für großen Aufruhr. Nach einem ähnlichen Coup in Innsbruck wurden drei Täter gefasst. Es sollen zwar Zusammenhänge bestehen, aber nicht allesamt dieselben Verbrecher sein: Die Hautfarbe eines Verdächtigen ist nämlich anders.
Am 14. August herrschte in Freistadt großer Aufruhr: Ein unbekanntes Quartett war in ein Waffengeschäft eingebrochen und hatte dort rund 210 Schusswaffen gestohlen. Allerdings dürfte ihre Freude nur von kurzer Dauer gewesen sein: Auf der Flucht waren schon rund 80 Waffen aus einer offenen Tür des Fluchtwagens, einem Porsche Macan, gefallen. Dieser wurde nach einem Unfall in Bad Leonfelden zurückgelassen, gemeinsam mit fast allen übrigen Waffen. Von den Tätern fehlte aber bis dato jede Spur.
Täter in OÖ hatten helle Haut
Am 2. Oktober fand in Innsbruck schließlich ein ganz ähnlicher Überfall statt, nach dem drei Verdächtige nach einer wilden Verfolgungsjagd in Bayern geschnappt worden waren. Dort warten sie immer noch auf ihre Überstellung nach Österreich. Einer davon ist Niederländer, ein weiterer Franzose, die Staatsangehörigkeit des Dritten ist unbekannt. Allerdings: Der Franzose kann in Freistadt nicht dabei gewesen sein, denn trotz Maskierung konnte man auf den Videos deutlich erkennen, dass alle vier der dortigen Täter unter ihren Sturmhauben weißer Hautfarbe waren.
Die Spuren an Waffen und dem Porsche Macan wurden gesichert und werden ausgewertet. Die Gegenstände wurden an ihre Besitzer ausgefolgt.
Christian Schmidseder, LKA OÖ
Spurenauswertung langer Prozess
„Die Waffen und der Porsche wurden ihren rechtmäßigen Besitzern wieder ausgefolgt“, bestätigt Christian Schmidseder, Chefermittler des LKA OÖ. Die Ermittlungen bräuchten noch Zeit: „Wir schicken einen Bericht an die Staatsanwaltschaft, die die Auswertung der Spuren anordnet. Die werden dann zur Gerichtsmedizin in Salzburg übermittelt, die schließlich ein Gutachten dazu erstellt“, erklärt der erfahrene Polizist.
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