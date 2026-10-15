Waffendiebstähle nicht von selben Tätern begangen

Täter in OÖ hatten helle Haut

Am 2. Oktober fand in Innsbruck schließlich ein ganz ähnlicher Überfall statt, nach dem drei Verdächtige nach einer wilden Verfolgungsjagd in Bayern geschnappt worden waren. Dort warten sie immer noch auf ihre Überstellung nach Österreich. Einer davon ist Niederländer, ein weiterer Franzose, die Staatsangehörigkeit des Dritten ist unbekannt. Allerdings: Der Franzose kann in Freistadt nicht dabei gewesen sein, denn trotz Maskierung konnte man auf den Videos deutlich erkennen, dass alle vier der dortigen Täter unter ihren Sturmhauben weißer Hautfarbe waren.