Stachler suchen kühlen Platz für Winterschlaf

Sind reine Fleischfresser

Wer den niedlichen Stachlern in seinem Garten helfen will, kann das aber auch auf andere Art tun: „Zufüttern sollte man das ganze Jahr. Am besten eignet sich Katzentrockenfutter für Kitten“, so die Expertin. Denn: Anders als viele vermuten, sind Igel reine Fleischfresser. „Igel sind oft in der Nähe von Äpfeln oder anderem Fallobst unterwegs, weil sie dort Insekten finden, die sie fressen. Obst oder auch Schnecken fressen sie nur in großer Verzweiflung, bevor sie verhungern“, betont Aglas.