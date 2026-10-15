Mann bei Veranstaltung ins Gesicht geschlagen

Bereits am 1. August 2026 gegen 1 Uhr kam es in St. Lorenz am Mondsee im Bereich Achort bei einer Veranstaltung zu einem Vorfall, bei dem ein 54-jähriger Mann aus Lambach im Gesicht schwer verletzt worden sein soll. Laut seinen eigenen Angaben stiegen drei Männer im Alter von etwa 50 Jahren in ein Taxi vor dem Lokal und es kam dort zum Streit, wobei der 54-Jährige durch Faustschläge ins Gesicht verletzt worden ist. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.