Mann bei Veranstaltung ins Gesicht geschlagen

Nach einem Streit kam es bereits am 1. August in St. Lorenz am Mondsee (Oberösterreich) zu einer wilden Attacke. Einem 54-Jährigen aus Lambach wurde ins Gesicht geschlagen, wer wurde schwer verletzt. Von den Tätern fehlt noch immer jede Spur. Jetzt werden Zeugen gesucht.
Bereits am 1. August 2026 gegen 1 Uhr kam es in St. Lorenz am Mondsee im Bereich Achort bei einer Veranstaltung zu einem Vorfall, bei dem ein 54-jähriger Mann aus Lambach im Gesicht schwer verletzt worden sein soll. Laut seinen eigenen Angaben stiegen drei Männer im Alter von etwa 50 Jahren in ein Taxi vor dem Lokal und es kam dort zum Streit, wobei der 54-Jährige durch Faustschläge ins Gesicht verletzt worden ist. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.
Es wird ersucht, dass sich diese drei Männer, der Taxilenker und etwaige Zeugen bei der Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer 0 59133 4167 melden. Auf Wunsch werden die Angaben vertraulich behandelt.
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