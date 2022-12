Kleine Pferde leisten große Hilfe beim Lernen

Wenn Eltern beim Lernen mit ihren Kindern an die Grenzen stoßen und Üben nichts mehr bringt, dann übernimmt Susanne Schützinger, entwicklungspädagogische Lern- und Legasthenietrainerin. Auf ihrem Bauernhof in Kantnig bei Velden in Kärnten wird nämlich nicht auf Pferden geritten, sondern mit ihnen gelernt. Das Programm ist auf Babys, Kinder, Jugendliche, aber auch auf Erwachsene mit Entwicklungsverzögerungen, Sprachschwierigkeiten oder generellen Lernproblemen ausgerichtet.