(Weniger) Spiel mit dem Feuer

2007 hat das „Time“-Magazin Wladimir Putin zur „Person des Jahres“ gekürt. „A Tsar ist born“ lautete die Titelstory in Anlehnung an den Film „A Star Is Born“ mit Barbra Streisand. „Putin hat eine außerordentliche Führungsleistung vollbracht, indem er Russland im Chaos übernommen und Stabilität verliehen“ habe, hieß es.