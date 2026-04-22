Brutaler Streit endet mit Stichwunde im Rücken

Mit schweren Verletzungen blieb der 19-Jährige am Treppelweg unweit des Handelskais am Boden zurück. Gegen 23.30 Uhr griff er noch selbst zum Handy und verständigte die Einsatzkräfte. Vor Ort berichtete er, dass drei flüchtige Bekannte ihn attackiert und mehrmals mit einem Messer auf ihn eingestochen hätten.