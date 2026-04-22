Brutaler Streit endet mit Stichwunde im Rücken

Blutige Attacke in der Nacht am Donauufer in Wien-Brigittenau: Ein Streit unter Bekannten eskalierte am Dienstag völlig. Laut dem Opfer ging ein Trio auf ihn los und stach mit einem Messer auf Oberschenkel und Rücken ein. Die Verdächtigen sind auf der Flucht.
Mit schweren Verletzungen blieb der 19-Jährige am Treppelweg unweit des Handelskais am Boden zurück. Gegen 23.30 Uhr griff er noch selbst zum Handy und verständigte die Einsatzkräfte. Vor Ort berichtete er, dass drei flüchtige Bekannte ihn attackiert und mehrmals mit einem Messer auf ihn eingestochen hätten.
Mit Messer zugestochen
„Das Opfer erlitt Stichwunden im Bereich des rechten Oberschenkels und des Rückens“, berichtet Polizeisprecherin Anna Gutt. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben, der Auslöser geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.
Junger Mann im Spital
Die Täter flüchteten in Richtung Brigittenauer Brücke, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der 19-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Spital gebracht, er ist außer Lebensgefahr.
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