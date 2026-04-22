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Herburger im Glück

Triumph vor 20.000 Fans! „Bedeutet mir sehr viel“

Handball
22.04.2026 12:30
Teamstütze Lukas Herburger.
Teamstütze Lukas Herburger.(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Handball-Teamstütze Lukas Herburger war nach dem Pokal-Triumph der Berliner Füchse auch beim Feiern voll da. Der 31-jährige Vorarlberger bejubelte beim deutschen Hauptstadtklub bereits seinen vierten Titel binnen zwei Jahren. Nächste Woche wartet das Champions-League-Viertelfinale.

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Für Weltstar Gidsel gab’s eine Bierdusche, dazu zog er singend samt Musikbox umher. „Wir haben später den Triumph noch in einer Bar genossen“, zwinkert Lukas Herburger. „War schon lustig.“ Dazu wurden zig Fotos gemacht, jeder wollte den besonderen Moment für immer festhalten.

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