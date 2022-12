Fall Eitan: Großvater zu Haftstrafe verurteilt

Großvater mit Sorgerecht nicht einverstanden

Am 11. September 2021 holten der Großvater und sein Fahrer Eitan, der damals sechs Jahre alt war, aus dem von der italienischen Justizbehörde festgelegten Wohnsitz nahe Pavia in der Lombardei und entzogen ihn dem Vormund seiner Tante väterlicherseits, um ihn nach Israel, der Heimat seiner Eltern, zurückzubringen. Die in Italien lebende Tante war von einem Turiner Richter zum Vormund des Kindes ernannt worden, nachdem seine Eltern und sein Bruder beim Seilbahnunglück ums Leben gekommen waren. Mit dieser Entscheidung war der Großvater nicht einverstanden, denn er wollte, dass Eitan in Israel aufwächst. Daher hatte er die Entführung des Buben organisiert.