Seilbahn-Unglück: Video-Veröffentlichung empört

Auf den Überwachungsvideos, die von den Ermittlern beschlagnahmt worden waren und nun von den Carabinieri veröffentlicht wurden, ist zunächst die Gondel zu sehen, die am Pfingstsonntag langsam zur Station am Mottarone-Berg unterwegs ist. Wenige Meter vor der Endstation reißt das Zugseil - die Gondel wird in die Luft gerissen und rast mit hoher Geschwindigkeit an den Tragseilen Richtung Tal zurück. Sie überschlägt sich an einem Seilbahn-Pfeiler und stürzt ab.