Fall Eitan: Großvater beeinspruchte Haftbefehl

Tante erhielt Sorgerecht

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus übergab die Justiz Eitan in die Obhut seiner Tante väterlicherseits, die in Italien lebt. Die Familie seiner Mutter, die in Israel lebt, erhielt Besuchsrecht. Daraufhin ist ein heftiger Streit zwischen den beiden Familienzweigen entbrannt. So hatte der Großvater mütterlicherseits ohne die Genehmigung der mit der Fürsorge betrauten Tante im September Eitan von Pavia nach Lugano gebracht. Von dort waren sie mit einem Privatjet nach Tel Aviv geflogen. Ein Gericht in Tel Aviv hatte sich Ende Oktober für die Rückkehr des Kindes nach Italien ausgesprochen. Dieser Beschluss wird von Großvater angefochten.