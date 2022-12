Regionale Geschenkideen für die Liebsten

Von wegen blöde Ziege! Ein tierisches Geschenk und gleichzeitig ein richtiges Abenteuer bietet eine Ziegenwanderung am „Burlihof“ in Mollands im Bezirk Krems. Die Wanderung beginnt und endet am Hof. Wer also noch auf der Suche nach einem Geschenk für Tierliebhaber ist, der ist bei Johnny, Bärli, Sissi, Franzi und Co. genau richtig.