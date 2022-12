Teuerung bei Altenbetreuung ist „falsches Signal“

900.000 Euro Mehreinnahmen

Die entsprechende Verordnung soll in der Regierungssitzung am Montag von Schwarz-Blau beschlossen werden. Mit der Zustimmung von SPÖ-Regierungsmitglied Michael Lindner ist indes nicht zu rechnen: „Die gut 900.000 Euro Mehreinnahmen für das Land sind von den Klienten der mobilen Betreuung zu zahlen. Das ist in diesen Zeiten ein komplett falsches Signal.“