Stört Blick von Nachbarn: PV-Anlage abgelehnt

Josefigasse 5-7, Graz: „Das Gebäude weist in seiner schlichten Erscheinung keine nennenswerten, architektonischen Akzente auf und ist in seiner baulichen Charakteristik für das Stadtbild nicht von Bedeutung“, heißt es nüchtern in einer Stellungnahme der Grazer Altstadtsachverständigenkommission. Wer das Haus im Herzen des Bezirkes Lend kennt, kann diesen Befund nur bestätigen.