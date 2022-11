Voormann: „Die Beatles hat uns der Kosmos gegeben“

1966 war das Jahr der größten Zäsur für die Beatles. Mit dem Album „Revolver“ wurde aus einer niedlichen Pop-Band eine Ansammlung von ernsthaften Künstlern, die mit modernster Studiotechnik experimentierte und erstmals merkbar psychedelische Einflüsse in den Sound verwob. An der in diesen Tagen erscheinenden Neuauflage hat Gilles Martin, Sohn des legendären Produzenten George Martin, Hand angelegt und das bislang recht dumpfe Material endlich einer Stereo-Kur unterzogen. Für das legendäre Cover-Artwork war der gebürtige Berliner Klaus Voormann, besser bekannt als „fünfter Beatle“, verantwortlich. Es ist mindestens genauso ikonisch wie die Musik selbst. Wir erreichten den 84-Jährigen per Telefon in seiner bayrischen Heimat, um noch einmal auf sein wohl legendärstes Meisterwerk zurückzublicken.