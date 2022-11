Verifiziertes Twitter-Konto kostet acht Dollar

Der neue Dienst, der bereits im Vorfeld angekündigt wurde, läuft zunächst in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien an. „Sobald wir wissen, dass es in den ersten Ländern gut funktioniert und wir die Übersetzungsarbeit abgeschlossen haben, wird es weltweit eingeführt“, teilte Musk in einem Tweet am Samstag mit. Das Update wurde zudem für Apple Geräte mitgeteilt.