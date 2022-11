Musk feuerte Schwangere mit 9 Monate altem Baby

Rachel Bonn, eine Marketing-Managerin in der Twitter-Zentrale in San Francisco, postete, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft keinen Zugang mehr zum Laptop hatte, obwohl sie noch ein neun Monate altes Kind großzieht. Sie weiß nicht, welchen Versicherungsschutz sie nun hat. In den USA gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung.