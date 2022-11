8-Dollar-Accounts & Co.: Twitter-Umbau im Eiltempo

Angestellte schliefen aus Angst vor Kündigung in Büros

Außerdem geht bei Twitter die Angst um: So schliefen einige Mitarbeiter übers Wochenende in ihren Büros, weil sie befürchten, entlassen zu werden. Schon vor der 44-Milliarden-Übernahme durch den Tesla-Boss hatte es Gerüchte über massenhafte Entlassungen gegeben. Aber noch ist unklar, wie viele Mitarbeiter tatsächlich auf Musks Abschussliste stehen - und in welchen Bereichen die Streichungen erfolgen sollen. Die umstrittene Auflösung des Verwaltungsrates kommentierte Musk derweil knapp. Er stellte kürzlich klar: „Das ist nur vorübergehend.“