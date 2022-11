Elon Musk sät Angst und Schrecken auf allen Etagen

Ex-Mitarbeiter wollen nach Kündigung klagen

Etwa die Hälfte der 7000 Angestellten haben in den vergangenen Tagen per E-Mail ihre Entlassung erhalten. „Ein äußerst ungewöhnliches Verfahren“, meint Wendy Musell, Expertin für kalifornisches Arbeitsrecht. Im Silicon Valley ist es unüblich, dass Tech-Unternehmen Entlassungen so öffentlich machten – aus Angst vor negativen Schlagzeilen. Doch genau die sind „Mighty Musk“ (deutsch „Mächtiger Musk“) offenbar egal.