Zelte-Zwist: „Da beißt sich Katze in den Schwanz“

Jurist Achrainer setzt auf Kommunikation im Koordinationsrat. „Bevor Leute obdachlos sind, ist mir jedes Zelt lieber.“ Man sucht nach Lösungen. Die Lage wird sich nicht so schnell entspannen, so weit sind sich alle einig. Täglich kommen neue Flüchtlinge. Am liebsten würde der Koordinator morgen alle Zelte abbrechen. „Ich hoffe immer noch auf die Vernunft.“