OÖ will kein Gratis-Ticket für seine Urlaubsgäste

In Salzburg spricht man von einem Erfolg: Seit 1. Mai müssen Urlaubsgäste dort neben der Ortstaxe eine Mobilitätsabgabe entrichten. Pro Nächtigung und Gast sind 50 Cent fällig. Dafür gibt es freie Fahrt mit den Öffis, so der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP): „Man merkt, dass es offensichtlich den Bedarf gibt und dass die Gäste, wenn sie zu uns kommen, vor Ort den öffentlichen Verkehr nützen und das Auto stehen lassen.“