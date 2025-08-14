OÖ will kein Gratis-Ticket für seine Urlaubsgäste

Senior lag nach E-Bike-Unfall fünf Stunden im Wald
Von Pflegerin vermisst
Was im Tourismusbundesland Salzburg seit gut drei Monaten Realität ist, wird in Oberösterreich nicht einmal diskutiert: Eine neue Abgabe für Touristen würde viel Geld in die Landeskassen spülen, davon hält man aber nichts. Warum die OÖ-Politik auf diesen Geldsegen verzichtet, lesen Sie hier.
In Salzburg spricht man von einem Erfolg: Seit 1. Mai müssen Urlaubsgäste dort neben der Ortstaxe eine Mobilitätsabgabe entrichten. Pro Nächtigung und Gast sind 50 Cent fällig. Dafür gibt es freie Fahrt mit den Öffis, so der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP): „Man merkt, dass es offensichtlich den Bedarf gibt und dass die Gäste, wenn sie zu uns kommen, vor Ort den öffentlichen Verkehr nützen und das Auto stehen lassen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.