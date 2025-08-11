Vorteilswelt
OGH-Schockurteil

Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte

Kärnten
11.08.2025 18:00
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land in Atem – aktuell geht es um Milliardenforderungen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sorgt in Kärnten nach seinem Haftausgang in einem Nobellokal am Wörthersee erneut für Aufregung: Denn ein Schockurteil des Obersten Gerichtshof rund um die BUWOG-Causa könnte seine Heimat in finanzielle Bedrängnis bringen – und auch der verstorbene Jörg Haider spielt dabei eine Rolle.

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass die Republik ihre Anteile an den Bundeswohnbaugesellschaften – darunter die sogenannte BUWOG – in einem Bieterverfahren verkauft hat. Trotzdem beschäftigt dieser Deal nach wie vor die Justiz. Denn nach der rechtskräftigen Korruptionsverurteilung für Karl-Heinz Grasser beginnen nun Verfahren um den angerichteten Milliardenschaden. Und da könnte eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs den Steuerzahler nochmals viel Geld kosten.

