Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass die Republik ihre Anteile an den Bundeswohnbaugesellschaften – darunter die sogenannte BUWOG – in einem Bieterverfahren verkauft hat. Trotzdem beschäftigt dieser Deal nach wie vor die Justiz. Denn nach der rechtskräftigen Korruptionsverurteilung für Karl-Heinz Grasser beginnen nun Verfahren um den angerichteten Milliardenschaden. Und da könnte eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs den Steuerzahler nochmals viel Geld kosten.