Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sorgt in Kärnten nach seinem Haftausgang in einem Nobellokal am Wörthersee erneut für Aufregung: Denn ein Schockurteil des Obersten Gerichtshof rund um die BUWOG-Causa könnte seine Heimat in finanzielle Bedrängnis bringen – und auch der verstorbene Jörg Haider spielt dabei eine Rolle.
Mehr als 20 Jahre ist es her, dass die Republik ihre Anteile an den Bundeswohnbaugesellschaften – darunter die sogenannte BUWOG – in einem Bieterverfahren verkauft hat. Trotzdem beschäftigt dieser Deal nach wie vor die Justiz. Denn nach der rechtskräftigen Korruptionsverurteilung für Karl-Heinz Grasser beginnen nun Verfahren um den angerichteten Milliardenschaden. Und da könnte eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs den Steuerzahler nochmals viel Geld kosten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.