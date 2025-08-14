Schaf nachgesehen: Biker nach Frontalem verletzt

Lenker musste vor Ort reanimiert werden

Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, trug der Biker neben Jeans und T-Shirt lediglich einen Brustprotektor, Handschuhe und einen Helm. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er vor Ort reanimiert werden und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.