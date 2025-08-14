Schaf nachgesehen: Biker nach Frontalem verletzt

Weil Mittwochabend ein 18-jähriger Motorradfahrer einem Schaf am Fahrbahnrand in Turnau (Steiermark) nachschaute, geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw eines Wieners. Der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt.
Mit seinem Motorrad war Mittwochabend ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Leoben auf der L 123 von Turnau Richtung St. Lorenzen unterwegs. Laut Aussagen eines Freundes stand am Fahrbahnrand plötzlich ein Schaf, nach dem sich der 18-Jährige während der Fahrt umdrehte.
Geriet auf Gegenfahrbahn
Auf einmal geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 29-jährigen Wieners. Anschließend stürzte er über eine Böschung neben der Fahrbahn.
Lenker musste vor Ort reanimiert werden
Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, trug der Biker neben Jeans und T-Shirt lediglich einen Brustprotektor, Handschuhe und einen Helm. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er vor Ort reanimiert werden und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.
