Wieder führte „b‘soffene Gschicht“ zu Sucheinsatz

Betrunkener tischte schräge Geschichte auf

Der Betrunkene, der selbst nie im Bach war, erzählte Wasserretterin Siller eine schräge Geschichte, wieso er am Ufer lag. Er habe eine Joggerin gesehen, der ein Mann nachlief. Diese Situation wollte er klären, daher sei er zur Ruetz hinab. Laut Polizei dürfte er über die Uferböschung gestürzt sein und sich dabei an der Hand verletzt haben.