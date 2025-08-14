Cineplexx lädt Sie zum Family Fun Friday ein

Am Freitag, dem 22. August um 16 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich wieder zum Family Fun Friday ein. Dieses Mal entführen die Cineplexx Kinos Sie in das australische Outback, wo die Familienkomödie „Lilly und die Kangurus“ sich zuträgt. Die „Krone“ verlost hierzu Tickets.
Chris Masterman ist ein TV-Wettermoderator, dessen gute Tage schon etwas zurückliegen. Eines Tages erhält er den Auftrag, in die Stadt Broome zu reisen – mitten im australischen Outback. Durch eine Unachtsamkeit fährt er ein Känguru-Junges an und lernt auf der Suche nach Hilfe das 11-jährige indigene Mädchen Lilly kennen, die sich sofort um das verletzte Tier kümmert. Die beiden schließen Freundschaft, und bei dem Versuch, weitere Känguru-Junge zu retten, beginnt für beide ein aufregendes Abenteuer...
Vor der traumhaften Kulisse Australiens brillieren Ryan Corr und Newcomerin Lily Whiteley in dem opulent gefilmten, spannenden Familienfilm, in dem eine Teenagerin für ihre Überzeugungen einstehen muss, um ihre Heimat zu schützen. Die originale BBC-Dokumentation war ein Hit in Großbritannien und Australien.
Ab in Kino
Für den Family Fun Friday am 22. August um 16:00 Uhr verlost die „Krone“ für die folgenden Standorte jeweils 1x3 Tickets
Wählen Sie einfach Ihr Wunschkino aus und mit ein wenig Glück können Sie und Ihre Familie am 22. August den Film im Kino erleben. Teilnahmeschluss ist der 19. August, 09:00 Uhr.
