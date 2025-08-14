Marlene Svazek erweitert ihren Einfluss im Land

Dass sich Svazek stattdessen – oder zusätzlich – noch die Lehrlingsförderung aus dem Jugend-Referat holt, ist ebenfalls möglich. Für die Jugend ist die 33-Jährige bereits zuständig, für den Arbeitsmarkt ebenso, aus Svazeks Sicht würde das also Sinn machen. Weniger wahrscheinlich wäre ein Aufschnüren des großen Sozialressorts. Aber auch hier ist eine Aufteilung nach bestimmten Referaten theoretisch möglich. Ob in der ÖVP immer noch alle glücklich sind mit dem Kuhhandel für die FPÖ-Zustimmung zu Edtstadlers Wahl, ist dagegen weniger sicher.