Wut über Asyl-Zelte verlagert sich auf Straße

Nicht nur in St. Georgen im Attergau steigt der Unmut über die Zeltlager. Widerstand leistet der Absamer Bürgermeister in Tirol. Die Zelte in Absam stehen am Gelände der dortigen Polizeischule, auf einem Grundstück des Bundes. Sie waren am Donnerstag aufgestellt worden. Der SPÖ-Bürgermeister wehrt sich inzwischen mit einem Bescheid gegen die Zelte für Asylwerber. Tirols neuer SPÖ-Vize-Landeshauptmann Georg Dornauer will die Zelt-Causa schnellstmöglich mit Karner klären.