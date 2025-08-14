Karner: Bei Schlepperei „Trendwende eingeleitet“

„Verschollener“ Syrer in Damaskus

Die Aufregung um einen abgeschobenen Islamisten hat sich indes als Sturm im Wasserglas der NGOs entpuppt. Vertreter der UNO wollten von Österreich, dass es den Terror-Fanatiker sucht, weil dieser in Istanbul verschollen sei. Die „Krone“ hat jetzt aber das Flugticket als Beweis für die sichere Landung in Damaskus.