Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ ortet „PR-Märchen“

Karner: Bei Schlepperei „Trendwende eingeleitet“

Innenpolitik
14.08.2025 06:00
Vergangene Woche wurden lediglich 74 Aufgriffe illegaler Einwanderer registriert. (Symbolbild)
Vergangene Woche wurden lediglich 74 Aufgriffe illegaler Einwanderer registriert. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Die Schlepperei über Österreichs Grenzen geht merklich zurück, die Bewegung in Richtung Heimat steigt dagegen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) drückt bei Abschiebungen an.

0 Kommentare

Gab es vor drei Jahren innerhalb einer Woche noch 5000 Aufgriffe illegaler Migranten, waren es vergangene Woche lediglich 74 Aufgriffe. Innenminister Karner sieht eine „Trendwende eingeleitet“.

Die Abschiebungen haben sich indes im ersten Halbjahr auf dem Niveau des Vorjahres „eingependelt“. Konkret sind 6554 Personen ausgereist. 3366 oder 51 Prozent verließen Österreich nach Aufforderung freiwillig, 3188 wurden zwangsweise abgeschoben. „35 Personen müssen Österreich täglich verlassen“, so Karner. Freiwillige Ausreisen werden vom Ministerium mit gezielten Maßnahmen unterstützt.

So hat sich die Zahl der Abschiebungen entwickelt:

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Fokus liegt auf Rückführung von Syrern
„Als Innenminister habe ich nach dem Fall des Assad-Regimes den Auftrag gegeben, ein geordnetes Rückführungs- und Abschiebungsprogramm vorzubereiten und umzusetzen“, so Karner. Seither seien rund 500 syrische Staatsbürger freiwillig zurückgekehrt, „und auch die Zwangsabschiebungen sind uns gelungen – als erstes und einziges Land in Europa. Wir werden das auch konsequent fortsetzen.“

„Verschollener“ Syrer in Damaskus
Die Aufregung um einen abgeschobenen Islamisten hat sich indes als Sturm im Wasserglas der NGOs entpuppt. Vertreter der UNO wollten von Österreich, dass es den Terror-Fanatiker sucht, weil dieser in Istanbul verschollen sei. Die „Krone“ hat jetzt aber das Flugticket als Beweis für die sichere Landung in Damaskus.

Lesen Sie auch:
Der abgeschobene, verurteilte IS-Sympathisant landete nachweislich in Syrien.
„Krone“ hat Flugticket
Beweis: Abgeschobener Terrorist landete in Syrien
13.08.2025
Karner an der Grenze
„Wollen illegale Migration gegen null drängen“
12.08.2025

Freiheitliche orten bei der ÖVP reine „PR-Märchen“
Auch im Kampf gegen Schlepperei vermeldet man positive Zahlen. 2024 seien 225 Schlepper aufgegriffen worden, im ersten Halbjahr 2025 lediglich 44. „Schlepper meiden das österreichische Staatsgebiet“, sagte auch Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt. Die FPÖ kauft dem Minister die Bilanzzahlen nicht ab und spricht vom inszenierten „PR-Märchen“.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
153.133 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.554 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
109.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1629 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Innenpolitik
Trotz Riesendefizit
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
FPÖ ortet „PR-Märchen“
Karner: Bei Schlepperei „Trendwende eingeleitet“
Stocker in Belgrad
Vucic stellt Rückzug als Präsident in Aussicht
Krone Plus Logo
Per Anweisung!
„Maulkorb“ für Rathaus-Mitarbeiter in Klagenfurt
Vor Alaska-Gipfel
Trump: „Wenn Putin Krieg nicht beendet, dann …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf