Genussvolle Auszeit im Weinviertel

Wir müssen leider in den barocken Schüttkasten der im 15. Jahrhundert erbauten Anlage ausweichen. Bevor der Aperitif serviert wird, bekommen alle interessierten Gäste von der Schlossherrin eine kleine Führung. Wir besuchen die spätgotische Schlosskirche, den mittelalterlichen Hungerturm und den Schlosspark, in dem sich ein 3,5 ha großes Lavendelfeld mit mehr als 60.000 Pflanzen befindet. Das Ambiente ist bezaubernd, die servierten Speisen und Weine eine Gaumenfreude und mit den Tischnachbarn kommt man schnell ins Gespräch. Einige von ihnen sind „Wiederholungstäter“ und bereits das zweite oder dritte Mal zu Gast beim „Tafeln“.