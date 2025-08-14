Es geht um alles

Eine Welle des Erfolgs sieht anders aus. Letzte Woche lediglich zwei Remis für Österreich im Europacup, der Auftakt in die Rückspiele verlief enttäuschend. 2:0 in Führung, doch in der zweiten Hälfte fiel das Salzburger System auswärts gegen Brügge auseinander. Hängende Köpfe statt Jubel, selbstkritische Analysen und ein ernüchternder Status: Nach sechs Teilnahmen in der Königsklasse in Serie wacht der Konzern-Klub nun in der Europa League auf. Ein weiterer sportlicher Rückschlag nach zwei titellosen Saisonen. Die fußballerische Weiterentwicklung hält sich in der Mozartstadt in Grenzen, der vielleicht auch bevorstehende Abgang von Mads Bidstrup in die Premier League würde ins Bild passen. Seit dem Abgang von Sportdirektor Christoph Freund 2023 zu den Bayern werden die Sorgenfalten größer.