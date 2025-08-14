Großes Unverständnis, dass nicht ermittelt wird

„Sofort alle Adressen und Namen immer von Richtern und Staatsanwälten nennen, die eigenartige Urteile sprechen“ – so oder so ähnlich reagierten viele „Krone“-Leser auf die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft (StA) Linz nicht gegen jenen User ermittelt, der auf Facebook die Adresse und ein Foto des Wohnhauses einer Frau veröffentlicht hatte.