„55 Jahre genug“: Sky du Mont beendet Karriere

Im Interview mit RTL erklärte er seinen Entschluss mit einem lieben Gag. Er wolle einfach „auf kein Dixi-Klo mehr gehen“. Selbst wenn Tom Cruise ihn persönlich um eine Rückkehr bitten würde, käme das für ihn nicht infrage. In „Das Kanu des Manitu“ schlüpft du Mont noch einmal in seine Kultrolle als Oberschurke Santa Maria.

„Bully“ wurde emotional

Der Abschied fiel ihm selbst leichter als seinem Kollegen Michael „Bully“ Herbig. Dieser erzählte, dass es nach der letzten gemeinsamen Szene am Set sehr emotional wurde und er „einen Frosch im Hals“ hatte. Auch bei der Premiere in München flossen Tränen, als du Mont zum Abschluss verabschiedet wurde.