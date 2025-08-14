Vorteilswelt
„Manitu“ letzter Film

„55 Jahre genug“: Sky du Mont beendet Karriere

Society International
14.08.2025 08:55

Mit der Premiere des Films „Das Kanu des Manitu“ – am Dienstag in München und am Mittwoch in Wien – hat Sky du Mont seine lange Schauspielkarriere offiziell beendet. Der 78-Jährige möchte „das alles nicht mehr“, wie er sagt. 55 Jahre seien genug.

Im Interview mit RTL erklärte er seinen Entschluss mit einem lieben Gag. Er wolle einfach „auf kein Dixi-Klo mehr gehen“. Selbst wenn Tom Cruise ihn persönlich um eine Rückkehr bitten würde, käme das für ihn nicht infrage. In „Das Kanu des Manitu“ schlüpft du Mont noch einmal in seine Kultrolle als Oberschurke Santa Maria.

„Bully“ wurde emotional
Der Abschied fiel ihm selbst leichter als seinem Kollegen Michael „Bully“ Herbig. Dieser erzählte, dass es nach der letzten gemeinsamen Szene am Set sehr emotional wurde und er „einen Frosch im Hals“ hatte. Auch bei der Premiere in München flossen Tränen, als du Mont zum Abschluss verabschiedet wurde.

Sky du Mont, der mit bürgerlichem Namen Marco Claudio Cayetano Neven du Mont heißt, feierte nicht nur große Erfolge im deutschen Kino, sondern auch international. 1999 war er etwa in Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“ an der Seite von Tom Cruise und Nicole Kidman zu sehen.

Schauspieler Sky du Mont geht mit 78 in den Ruhestand.
Schauspieler Sky du Mont geht mit 78 in den Ruhestand.

Privat hat sich der Schauspieler nach seiner Scheidung von Mirja du Mont im Jahr 2016, nach 16 Ehejahren, neu verliebt. Seit 2022 ist er mit der österreichischen Radiomoderatorin Julia Schütze liiert.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
