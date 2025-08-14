Swift im Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser

Swift und Kelce flirten im Podcast

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Seitdem zeigen beide sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit, doch erstmals ist der Megastar nun in dem Podcast zu Gast gewesen. Den gemeinsamen Auftritt nutzten die beiden auch für ein paar Flirt-Momente.