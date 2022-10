Waldhäusl (FPÖ): „In NÖ wird es keine Zelte geben“

„Dämme sind in Niederösterreich dicht“

„Wäre ich Einsatzleiter, würde ich sagen: Damm Abdichten, sonst sauft die Ortschaft ab“, so Waldhäusl. So wie die Bundesregierung im Asylbereich vorgehe, sei sie dafür verantwortlich, dass Österreich absauft. „Die SPÖ lässt alle rein. Die Grünen schauen jetzt zu, wie die Menschen in den Wintermonaten in Zelten sind und die ÖVP schaut weg.“ Die Politik sei hier laut Waldhäusl klar gescheitert. „Ich habe meine Hausaufgabe in Niederösterreich erledigt. Daher sind die Dämme in Niederösterreich dicht.“